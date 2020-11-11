Видео — В Индии зафиксирован рекордный уровень загрязнения воздуха

// Reuters

CentralAsia (CA) - Уровень качества воздуха в столице Индии во вторник, 10 ноября снизился до минимума, что вызвало у жителей Нью-Дели чувство жжения в глазах, боль в горле и затрудненное дыхание. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным правительства, общий индекс качества воздуха Дели вчера вырос до 488, самого высокого уровня за год. В понедельник этот показатель составил 477 по шкале 500.



Данные показали, что твердые частицы PM2,5, которые могут вызывать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, такие как рак легких, также достигли самого высокого уровня с ноября 2019 года и в 30 раз превысили безопасный предел Всемирной организации здравоохранения.

Ухудшение качества воздуха отчасти связано с пожарами сельскохозяйственных культур в соседних штатах, также причиной становятся выхлопные газы.