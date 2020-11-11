[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — В Индии зафиксирован рекордный уровень загрязнения воздуха
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Уровень качества воздуха в столице Индии во вторник, 10 ноября снизился до минимума, что вызвало у жителей Нью-Дели чувство жжения в глазах, боль в горле и затрудненное дыхание. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным правительства, общий индекс качества воздуха Дели вчера вырос до 488, самого высокого уровня за год. В понедельник этот показатель составил 477 по шкале 500.

Данные показали, что твердые частицы PM2,5, которые могут вызывать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, такие как рак легких, также достигли самого высокого уровня с ноября 2019 года и в 30 раз превысили безопасный предел Всемирной организации здравоохранения.

Ухудшение качества воздуха отчасти связано с пожарами сельскохозяйственных культур в соседних штатах, также причиной становятся выхлопные газы.

print
  • Проходит заседание Совета глав государств ШОС в формате видеоконференции
  • В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 1,8 млн
  • «Трагическая смерть жены и дочери, любовь к мороженому»: одиннадцать фактов о Джо Байдене и его жизни


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com