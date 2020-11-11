На перевале «Камчик» объявили штормовое предупреждение

CentralAsia (UZ) - На перевале "Камчик" 12 -13 ноября ожидается снегопад, временами сильный, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

По данным министерства, возможен туман с ухудшением видимости до 50 - 100 метров? усиление ветра до 18-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

Водителей, намеревающихся ехать через перевал, просят соблюдать все меры предосторожности.

Перевал Камчик является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана – Ферганскую долину с остальной территорией республики.

За сутки через перевал "Камчик" проходит более 21 тысяч автомашин. До пандемии, параллельно по перевалу проходило регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош (Кыргызстан). Максимальная высота перевала достигает 2268 метров над уровнем моря.



