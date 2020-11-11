Минтруда Узбекистана не давало разрешения на работу рабочим из Бангладеш

CentralAsia (UZ) - В Министерстве занятости и трудовых отношений прокомментировали информацию о привлечении 888 граждан Бангладеш к строительству завода GTL в Кашкадарьинской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале министерства.



В Министерстве труда сообщили о том, что согласно постановлению Президента от 15 октября 2009 года компании «Узбекнефтегаз» и Uzbekistan GTL действительно могут привлекать к работе иностранных специалистов.

Также согласно постановлению правительства от 25 марта 2019 года иностранным гражданам необходимо получить разрешение на право работать на территории Узбекистана. За данным документом работодателю следует обратиться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.

До сегодняшнего дня ни АО «Узбекнефтегаз», ни Uzbekistan GTL, ни генеральный подрядчик проекта (компания ENTER Engineering) не обращались в Агентство для получения соответствующего подтверждения, отметило Минтруда.

В свою очередь министерство направило запросы в компании «Узбекнефтегаз», ENTER Engineering и Министерство иностранных дел для получения информации о привлекаемых на работу гражданах Бангладеш.

Ранее сообщалось, что самолет с первыми 239 бангладешцами уже прибыл в Узбекистан. Также сообщалось, что граждан Бангладеш нанимают на завод жидкого топлива GTL в Гузарском районе. Ранее, в сентябре текущего года рабочие этого завода устроили беспорядки из-за невыплаты заработков и отсутствия своевременного питания.