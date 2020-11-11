Количество абонентов мобильной связи в Узбекистане приблизилось к 25 миллионам

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 октября 2020 года количество абонентов мобильной связи, составило 24 824,3 тыс. единиц, сообщает Госкомстат Узбекистана.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, это количество увеличилось на 6,9 % или 1 598,1 тыс. единиц.

В частности, среди населения - 23 363,0 тыс. абонентов, увеличение на 3,8 % или 852,2 тыс. единиц.

По сравнению с другими регионами наибольшее количество абонентов мобильной связи отмечено в городе Ташкент (4 847,8 тыс. единиц), Ферганской (2 832,5 тыс. единиц), Самаркандской (2 313,6 тыс. единиц) и Андижанской (2 095,7 тыс. единиц) областях.