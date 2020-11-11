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  11 ноября 2020
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Узбекистан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла встретились сегодня и обсудили узбекско-афганское сотрудничество и перспективы его дальнейшей активизации.

Как сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, также состоялся обмен мнениями по установлению в Афганистане прочного мира и обеспечению региональной безопасности.

Особое внимание уделялось вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.

Отмечалось, что для достижения в скором времени мира и стабильности в Афганистане очень важно привлекать эту страну к интеграционным процессам в Центральной Азии.

Во время переговоров также рассмотрены другие вопросы повестки дня, представляющие взаимный интерес.

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