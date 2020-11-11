Посол Таджикистана встретился с председателем Совета палат Саудовской Аравии

CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими встретился с председателем Совета палат Саудовской Аравии и председателем Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда Аджланом Ал-Аджлaн.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, на встрече были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Саудовской Аравией, а также пути укрепления взаимодействия между частными секторами двух стран.

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