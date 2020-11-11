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  11 ноября 2020
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«Узбекистон темир йуллари» вводит дополнительные рейсы поезда из Ташкента в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  Из-за растущего спроса пассажиров на современные поезда “Afrosiyob” АО “Узбекистон темир йуллари” вводит дополнительные рейсы на поезд сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время поезд курсирует 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье. Начиная с 13 ноября 2020 года рейсы увеличатся до 3 раз в неделю (пятница, суббота и воскресенье). Кроме того, начиная с 13 ноября данный поезд будет делать остановку на вокзале “Джизак”.

Отмечается, что пассажиры также могут приобрести билеты в электронном виде.

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