В Кремле рассказали о задачах российских миротворцев в Карабахе
- Азия и мир, общество
- 17:27, 11 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это обеспечение. Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня», - рассказал Песков.
Он добавил, что миротворцы вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью, они обладают определенной техникой, «поэтому из этого надо исходить».
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет согласно трехстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе.