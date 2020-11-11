В Кремле рассказали о задачах российских миротворцев в Карабахе

CentralAsia (CA) - Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обеспечение. Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня», - рассказал Песков.

Он добавил, что миротворцы вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью, они обладают определенной техникой, «поэтому из этого надо исходить».

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет согласно трехстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе.

