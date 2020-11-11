Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 69 330

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 19:00 часов 11 ноября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, достигло 69 330 (+86).

По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 4 областях страны.

11 ноября в стране скончался еще один пациент с коронавирусом.

За день в медицинских учреждениях страны излечились 176 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 66 609 (+176), показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 130 пациентов.