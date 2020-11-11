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  11 ноября 2020
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Президент Узбекистана принял главу Высшего совета национального примирения Афганистана

CentralAsia (UZ) -  11 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также содействия мирному урегулированию конфликта в Афганистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев выразил готовность активно участвовать в инфраструктурных проектах регионального значения в Афганистане.

Абдулла Абдулла выразил признательность за постоянное содействие и особо выделил вклад Узбекистана в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.

В ходе переговоров состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной политики.

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