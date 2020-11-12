Монгольский «Оточ Одь» поддерживает здоровье людей во время пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) - Поддерживающие легкие, укрепляющие иммунную систему чаи из черной редьки и порошок сушеных листьев крапивы - основные продукты питания в тележках покупателей и на кухонных прилавках в домах Монголии. Это лишь некоторые примеры многих продуктов для поддержания здоровья, производимых под торговой маркой Dr Baatar частной клиникой «Оточ Одь», предоставляющей как западную, так и монгольскую традиционную медицину и лечение.

Врач Баатар Пунцаг, также знающий народную медицину в девятом поколении из региона Гоби, основал больницу в 2002 году, а ее фармацевтическую фабрику позже в 2015 году, -пишет EBRD.com.

Компания «Оточ Одь», занимающаяся вопросами здоровья человека, принимает решения, основанные на исследованиях, и уделяет особое внимание качеству и экологичности своего сырья.

Чтобы сохранить штамм лекарственных растений, они избегают использования вредных химикатов на своих плантациях и используют солнечную систему полива. Кроме того, команда постоянно экспериментирует с выращиванием новых для Монголии растений, таких как васаби и шафран.

В то время как многие малые предприятия страдают из-за кризиса Covid-19, для предприятий, основная деятельность которых дополняет стандарты новой нормы, бизнес процветает. Так обстоит дело с «Оточ Одь». Однако важно иметь правильный совет, чтобы быть хорошо подготовленным к ответу. Программа ЕБРР по консультированию малого бизнеса, которая в Монголии финансируется Европейским союзом, обеспечивает практическую поддержку.

Когда г-жа Чанцалдулам Баатар, генеральный директор фармацевтического завода, впервые обратилась в ЕБРР в 2017 году, компания производила традиционные товары для здоровья, главным образом, для снабжения своей больницы. Тем не менее, для достижения своей амбициозной цели - способствовать благополучию каждого монгола команде «Оточ Одь» требовалась профессиональная помощь.

В рамках консультационного проекта ЕБРР их познакомили с местными экспертами, которые разработали новую маркетинговую стратегию для повышения осведомленности о продукции среди потенциальных клиентов, как внутренних, так и зарубежных.

Традиционная медицина и товары для здоровья пользуются спросом у пожилого населения, в то время как более молодое и широкое население к ним не привыкло. Поэтому консультант предложил провести ребрендинг и разработать новые продукты. За шесть месяцев работы был получен свежий образ и концепция, а также 30 новых продуктов с привлекательной упаковкой, подчеркивающих прекрасную культуру и природу Монголии с помощью традиционных мотивов дизайна.

От профилактических и поддерживающих здоровье продуктов до натуральной косметики, товары Dr Baatar продаются в большинстве супермаркетов и розничных магазинов, а не только в аптеках. Более того, исследование консультанта по экспортному потенциалу и схемам продвижения помогло компании выделиться на мировом рынке. «Оточ Одь» теперь экспортирует свою продукцию в Китай, Японию, Южную Корею и страны Европы. После утверждения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 100-процентной органической сертификации, их продукты теперь доступны на рынке США, в том числе на Amazon.

Когда Covid-19 начал распространяться в январе этого года, «Оточ Одь» быстро отреагировал на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, выпустив дезинфицирующие средства для рук и натуральное антибактериальное жидкое мыло. Поскольку компания собирает основное сырье в Монголии, она не столкнулась с серьезными перебоями в поставках из-за Covid-19.

С учетом уроков, извлеченных избранными экспертами ЕБРР, они перекалибровали производство для удовлетворения потребностей рынка, увеличив свой оборот вдвое. Г-жа Чанцалдулам отмечает: «Мы смогли преодолеть этот кризис благодаря консультационному проекту ЕБРР, поскольку он минимизировал существующие риски и подготовил нас к будущим вызовам, чтобы мы были готовы реагировать на быстро меняющиеся потребности рынка и адаптироваться к ним».

Для малых предприятий, таких как «Оточ Одь», совместная поддержка ЕБРР и ЕС имеет решающее значение в поиске нужных профессионалов, которые передают индивидуальные ноу-хау, чтобы помочь им добиться успеха. Это особенно важно в условиях нынешнего кризиса, во время которого многие МСП по всему миру должны найти способы адаптироваться.

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