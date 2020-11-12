«The Green Climate» выделяет $23,1 млн для монгольских пастухов

CentralAsia (MNG) - Зеленый климатический фонд (ЗКФ) утвердил новый грант в размере 23,1 миллиона долларов США на повышение устойчивости к изменению климата пастушьих сообществ в Монголии.

Около 26 000 домашних хозяйств (130 000 человек), проживающих в четырех наиболее удаленных и уязвимых западных и восточных аймаках страны, должны получить выгоду, а еще 160 000 домашних хозяйств (800 000 человек) получат косвенные выгоды — примерно четверть населения Монголии.

Проект объединяет управление природными ресурсами с учетом климатических условий и устойчивые методы животноводства, опираясь на традиционные подходы к сотрудничеству между пастухами, а также внедряя инновационные технологии для отслеживания продуктов животноводства, получаемых из устойчивых источников.

Монголия подвержена целому ряду стихийных бедствий, включая суровые зимы, засуху, снежные и пыльные бури. Изменение климата усугубляет проблемы: за последнее десятилетие масштабы и частота таких бедствий увеличились в несколько раз, а предполагаемые экономические затраты составляют около 10-15 миллионов долларов в год. Бедствия наносят тяжелый урон домашнему скоту и средствам к существованию в сельской местности.

Дизайн проекта тесно увязан с Национальной программой действий Монголии по изменению климата «Видение — 2050» и политикой, относящейся к сектору животноводства, а также с ее определяемыми на национальном уровне вкладами в соответствии с глобальным Парижским соглашением.

«Видение — 2050» — долгосрочный программный документ Монголии — был передан премьер-министру Монголии У.Хурэлсуху 3 января 2020 года. Проект документа был разработан рабочей подгруппой, созданной на основании приказа премьер-министра № 52 и постановления № 65 от 2019 года главы секретариата кабинета министров. Долгосрочное видение, стратегия и политика, сформированные долгосрочным и среднесрочным планированием, закладывают основу развития страны, которая превратит Монголию во влиятельного игрока. Примерами могут служить «Столетний план Китая», «Долгосрочное видение до 2025 года» (утвержденное Республикой Корея в 1999 году), «Долгосрочные перспективы для норвежской экономики — 2060», проект «Ирландия-2040».

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