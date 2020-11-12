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  12 ноября 2020
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Объявлен карантин в четырех аймаках Монголии

CentralAsia (MNG) -  11 ноября Улан-Батор, где проживает половина населения Монголии, ввел трехдневный карантин после того, как водитель грузовика и его жена дали положительный результат на коронавирус. У водителя была подтверждена инфекция коронавируса после возвращения домой после 21 дневной изоляции.

Впоследствии четыре аймака Монголии объявили карантин и закрытии дорог.

Северо-западный аймак Увс с 11 ноября закрыла на три дня движение по дорогам. В аймаке Завхан установлено девять блокпостов для ограничения движения автомобилей. В общей сложности 43 человека, приехавшие из Улан-Батора, были помещены в изоляцию в аймаке Завхан для наблюдения и тестирования на коронавирус.

Кроме того, в аймаках Дорнод и Баян-Өлгий объявлен локальный карантин.

Коронавирус в Монголии
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