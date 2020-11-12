Правительство Монголии ввело режим на 5-дневный уровень всеобщей готовности

CentralAsia (MNG) - Решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) обсуждалось вчера вечером на заседании Кабмина, и решение было принято. Правительство Монголии официально объявило о передаче Монголии уровень степени всеобщей готовности в соответствии с Законом о стихийных бедствиях.

Во время периода строгого карантина Улан-Батор и другие аймаки с высоким риском будут подвергаться строгому карантину, и деятельность основных секторов, указанных в Законе о стихийных бедствиях, будет продолжать работать в обычном режиме.

Согласно Закону о защите от стихийных бедствий, во время всеобщей готовности должны быть приняты следующие меры.

- ограничивать деятельность производственных и обслуживающих организаций, за исключением стратегических телекоммуникаций, энергетики, коммунальны и АЗС, на определенный период времени;

-руководство организации по защите от стихийных бедствий и службы защиты от стихийных бедствий, специализированных подразделений и соответствующих административно-территориальных единиц должно полностью реализовать запланированные меры по спасению населения от стихийного бедствия и ликвидации ущерба, и тд.

Не будет ограничений на производство продуктов питания, магазины, аптеки, больницы, магазины, водоснабжение, средства массовой информации и коммуникации во время всеобщей готовности. Это означает, что в других государственных и негосударственных службах действует строгий карантинный режим.

Сообщается о четырех местных подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В ответ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила руководящие принципы по карантину, классификации и медицинской помощи в странах, где распространилась болезнь. Ведется работа по выявлению и анализу 73 человек, которые являются близкими контактерами четырех подтвержденных случаев. По оценкам, около 2000 человек имели косвенный и один близкий контакт с подтвержденными случаями. С переходом в режим общественной повышенной готовности количество контактеров сокращается, они помещаются в карантин, анализируются и принимаются другие меры.

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