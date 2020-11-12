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  12 ноября 2020
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Риск распространения инфекции Covid-19 среди населения Монголии в целом имеет оценку «Очень высокий-5»

CentralAsia (MNG) -  Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) провел четырнадцатую оценку риска, чтобы определить риск распространения вспышек коронавируса среди населения Монголии. Согласно совместной оценке рисков профессиональных организаций, риск распространения инфекции Covid-19 среди населения Монголии составляет «Очень высокий-5».

Поэтому, чтобы ограничить распространение инфекции, установить и контролировать полный контакт, а также предотвратить распространение болезни по стране, было решено объявить всеобщую готовность и ввести строгий режим.

Рабочая группа, состоящая из представителей Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, Главного агентства по специализированной инспекции, Главного агентства по охране границ, Главного разведывательного управления, Главного полицейского управления, Управления по чрезвычайным ситуациям столицы, НИЦИЗ и ВОЗ. Оценка проводилась в соответствии с «Методологией оценки рисков», и результаты оценки были представлены в Государственную чрезвычайную комиссию (ГЧК).

Прекращено междугороднее движение, за исключением продуктовых фургонов. В столице общественный транспорт будет доступен на короткое время в первые и конечные часы работы утром и вечером.

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