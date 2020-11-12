[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
146 граждан Монголии прибыли на родину из Японии

CentralAsia (MNG) -  Самолет национального авиаперевозчика МИАТ на борту с 146 гражданами приземлился 11 ноября в 23:00 по местному времени в международном аэропорту «Буянт-Ухаа» в Монголии.

Самолет совершил спецрейс по маршруту Улан-Батор — Токио — Улан-Батор в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в рамках программы по возвращению граждан на родину из зарубежных стран в период пандемии коронавируса.

Все пассажиры были отправлены в обязательную 21-дневную изоляцию в гостиницах «Корпорейт», «Кемпински» и «Вен зоу», сообщает оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).

Кроме того, запланированные на 12 и 13 ноября специальные служебные рейсы будут отменены решением ГЧК, и будет решено, будут ли выполнены специальные служебные рейсы в будущем, с учетом текущей ситуации, сообщает ГЧК.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Дочь и внук Назарбаева оказались владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне
  • На утро 11 ноября в Казахстане зафиксировано 568 новых случаев коронавируса. Всего — 117 904
  • В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 242 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com