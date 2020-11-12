146 граждан Монголии прибыли на родину из Японии

CentralAsia (MNG) - Самолет национального авиаперевозчика МИАТ на борту с 146 гражданами приземлился 11 ноября в 23:00 по местному времени в международном аэропорту «Буянт-Ухаа» в Монголии.

Самолет совершил спецрейс по маршруту Улан-Батор — Токио — Улан-Батор в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в рамках программы по возвращению граждан на родину из зарубежных стран в период пандемии коронавируса.

Все пассажиры были отправлены в обязательную 21-дневную изоляцию в гостиницах «Корпорейт», «Кемпински» и «Вен зоу», сообщает оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).

Кроме того, запланированные на 12 и 13 ноября специальные служебные рейсы будут отменены решением ГЧК, и будет решено, будут ли выполнены специальные служебные рейсы в будущем, с учетом текущей ситуации, сообщает ГЧК.

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