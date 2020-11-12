В Самарканде пройдёт суд над мужчиной, заставившим свою жену съесть фекалии с памперса

- Узбекистан, общество
- 9:11, 12 ноября 2020
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|Продолжение: В Узбекистане распространилось видео с жестоким избиением женщины. На её мужа возбуждено уголовное дело (видео)
|Предыстория: В Самарканде муж, избивавший жену многие годы, заставил её съесть содержимое подгузника, - СМИ
CentralAsia (UZ) - 12 ноября в Самаркандском городском суде по уголовным делам начнется открытое судебное разбирательство в отношении 35-летнего Ш.Каримова. Мужчина издевался над своей 25-летней женой, избивая ее и заставляя есть памперсы детей, передает nuz.uz.
По данным Верховного суда, Ш.Каримову выдвинуты обвинения по статьям 103 (доведение до самоубийства), 105 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 110 (пытка) Уголовного кодекса.
Семейная пара с 2012 по 2015 год жила в шариатском браке, после чего поженилась официально. Ш.Каримов систематически бил жену, и 20 августа 2020 года в очередной раз жестоко избил ее ногами. Видеозапись избиения появилась в социальных сетях 22 августа, и ГУВД Самарканда начало расследование.
Выяснилось, что женщина находится в своей квартире на улице Термез города Самарканда в состоянии тяжелой депрессии. Ее муж скрылся, но 23 августа его разыскали в Ташкенте. Сотрудники ГУВД Самарканда прибыли в столицу, арестовали мужчину и на следующий день доставили его обратно, возбудив уголовное дело.
Женщине выдан охранный ордер, инспекторы Управления профилактики правонарушений ГУВД по вопросам женщин оказали ей и двум ее детям материальную помощь и моральную поддержку.