В Монголии за сутки выявили 24 новых случая заражения СOVID-19

CentralAsia (MNG) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за сутки возросло на 24 — и достигло 406.

Среди новых случаев, граждане вернувшиеся из России через КПП Алтанбулаг, спецрейсами Сеул — Улан-Батор и Дели — Улан-Батор, сообщила 12 ноября руководитель отдела эпиднадзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 644 человека, и из них 24 дали положительные результаты. Из 73 человек, находящихся в тесном контакте с зараженным водителем, у одного выявили коронавирус. Вирус не был обнаружен у 171 человека, имевшего вторичный контакт.

Коронавирус в Монголии

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