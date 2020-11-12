В Узбекистане школьников обязали петь гимн и слушать стихи о Родине на занятиях

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана предписали организовать в школах исполнение в "унисон" учениками и учителями гимна страны перед началом занятий и прослушивание стихов и песен о родине, пишут местные СМИ со ссылкой на Министерство народного образования.

Новые правила указаны в письме заместителя министра народного образования Дильшода Кенжаева. В нем также говорится, что министерство составило список рекомендованных стихов, песен и видеороликов в рамках агитационно-просветительских мероприятий "Новый Узбекистан – новое мировоззрение".

Национальное информационное агентство Узбекистана указывало, что мероприятия в рамках кампании "Новый Узбекистан – новое мировоззрение" организуются для, чтобы донести до народа суть и значение проводимых реформ и "поднять настроение людей".

В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на совещании в Наманганской области распорядился, чтобы в аттестатах местных школьников указывали оценку за "освоение хотя бы одного музыкального инструмента", а в дальнейшем предложил распространить такой опыт на все школы страны.

Для "увеличения производительности" он предложил сделать субботу днем музыки: ставить на предприятиях и в вузах произведения артистов Намангана и произведения исполнителя народных песен, народного артиста Узбекистана Мамуржана Узакова.

В марте 2020 года Шавкат Мирзиёев поручил Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства, чтобы повышать читательскую культуру своих жителей. "Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло", – заявил тогда он.