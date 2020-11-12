[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане ужесточают контроль за соблюдением масочного режима, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Власти Туркменистана, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, ужесточили контроль за обязательным ношением масок. В стране проводят рейды по организациям, компаниям и школам и штрафуют людей без масок.

Корреспонденты Азаттыка сообщают, что в рейдах участвуют сотрудники местных органов власти, полиции и санитарно-эпидемиологической службы.

«Людей, которые ходят без масок на улице, штрафуют на 20 манатов (5,7 доллара США), а люди без масок в закрытых помещениях должны заплатить штраф в размере 50 манатов (14,3 доллара). Это значительная сумма для рядовых граждан», — сообщил корреспондент.

В Туркменабаде, административном центре Лебапского велаята, в последние дни перед городской службой санэпиднадзора выстраиваются очереди — люди стоят, чтобы заплатить штрафы за нарушение масочного режима.

В соседнем Марыйском велаяте полицейские в сопровождении учителей и представителей органов местного самоуправления патрулируют улицы населенных пунктов и задерживают людей без масок. Некоторые учителя рассказали Туркменской редакции Азаттыка, что их вынуждают участвовать в таких рейдах, которые они назвали «постыдными». По их словам, очень часто патрули прячутся в местах, где их не ожидают встретить, и застают людей без масок врасплох.

Источники в полиции сообщили Азаттыку, что сотрудникам в некоторых велаятах установили своего рода лимит — как минимум один задержанный за отсутствие маски в день. По информации источника, если полицейскому не удастся задержать хотя бы одного человека в день без маски, то он должен заплатить сумму, равную размеру штрафа за отсутствие маски, из собственного кармана.

Власти Туркменистана утверждают, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране нет.

Многие граждане Туркменистана говорят, что предпочитают оставаться дома, опасаясь заразиться коронавирусом во время посещения медицинских учреждений, которые переполнены пациентами с симптомами, похожими на признаки COVID-19.

Тела умирающих от легочных заболеваний выдают их родственникам в специальных пластиковых пакетах, а количество свежих могил по всей стране растет в геометрической прогрессии, отмечает издание.

print
  • Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане увеличилось на 188 человек
  • На утро 11 ноября в Казахстане зафиксировано 568 новых случаев коронавируса. Всего — 117 904
  • В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com