В Туркменистане ужесточают контроль за соблюдением масочного режима, - СМИ

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, ужесточили контроль за обязательным ношением масок. В стране проводят рейды по организациям, компаниям и школам и штрафуют людей без масок.

Корреспонденты Азаттыка сообщают, что в рейдах участвуют сотрудники местных органов власти, полиции и санитарно-эпидемиологической службы.

«Людей, которые ходят без масок на улице, штрафуют на 20 манатов (5,7 доллара США), а люди без масок в закрытых помещениях должны заплатить штраф в размере 50 манатов (14,3 доллара). Это значительная сумма для рядовых граждан», — сообщил корреспондент.

В Туркменабаде, административном центре Лебапского велаята, в последние дни перед городской службой санэпиднадзора выстраиваются очереди — люди стоят, чтобы заплатить штрафы за нарушение масочного режима.

В соседнем Марыйском велаяте полицейские в сопровождении учителей и представителей органов местного самоуправления патрулируют улицы населенных пунктов и задерживают людей без масок. Некоторые учителя рассказали Туркменской редакции Азаттыка, что их вынуждают участвовать в таких рейдах, которые они назвали «постыдными». По их словам, очень часто патрули прячутся в местах, где их не ожидают встретить, и застают людей без масок врасплох.

Источники в полиции сообщили Азаттыку, что сотрудникам в некоторых велаятах установили своего рода лимит — как минимум один задержанный за отсутствие маски в день. По информации источника, если полицейскому не удастся задержать хотя бы одного человека в день без маски, то он должен заплатить сумму, равную размеру штрафа за отсутствие маски, из собственного кармана.

Власти Туркменистана утверждают, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране нет.

Многие граждане Туркменистана говорят, что предпочитают оставаться дома, опасаясь заразиться коронавирусом во время посещения медицинских учреждений, которые переполнены пациентами с симптомами, похожими на признаки COVID-19.

Тела умирающих от легочных заболеваний выдают их родственникам в специальных пластиковых пакетах, а количество свежих могил по всей стране растет в геометрической прогрессии, отмечает издание.