В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 11,5 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:42, 12 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 48 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 456 человек, из них выздоровели 10 811 пациентов, скончались 84 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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