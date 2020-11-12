В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 11,5 тысячам

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 48 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 456 человек, из них выздоровели 10 811 пациентов, скончались 84 человека.

Коронавирус в Таджикистане

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