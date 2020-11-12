На утро 12 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 587 человек. Всего — 118 491

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 231;
- Костанайская область - 57;
- Павлодарская область - 49;
- город Нур-Султан - 47;
- Акмолинская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 35;
- город Алматы - 30;
- Западно-Казахстанская область - 28;
- Алматинская область - 16;
- Карагандинская область - 16;
- Атырауская область - 12;
- город Шымкент - 8;
- Актюбинская область - 8;
- Жамбылская область - 6;
- Кызылординская область - 2;
- Туркестанская область - 2;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране а сегодняшний день выявлен 118 491 случай заражения коронавирусом, скончались почти 1,9 тыс. человек.