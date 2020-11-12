На утро 12 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 587 человек. Всего — 118 491

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 231;

- Костанайская область - 57;

- Павлодарская область - 49;

- город Нур-Султан - 47;

- Акмолинская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- город Алматы - 30;

- Западно-Казахстанская область - 28;

- Алматинская область - 16;

- Карагандинская область - 16;

- Атырауская область - 12;

- город Шымкент - 8;

- Актюбинская область - 8;

- Жамбылская область - 6;

- Кызылординская область - 2;

- Туркестанская область - 2;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране а сегодняшний день выявлен 118 491 случай заражения коронавирусом, скончались почти 1,9 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане

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