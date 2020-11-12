В Астраханской области ликвидирован лагерь мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Жители Узбекистана, застрявшие на границе с Казахстаном в Астраханской области, отправляются домой.

11 ноября последних 25 мигрантов на автобусе довезли до вокзала в городе Волжский. Далее поезд до Ташкента.

«Мы полностью ликвидировали несанкционированный лагерь трудовых мигрантов из Узбекистана, который возник вблизи пропускного пункта «Караозек». Напомню, с 5 октября здесь началось накопление граждан в связи с тем, что казахская сторона не пропускала узбекских граждан, которые приезжали сюда на легковых автомобилях через свою территорию», - сказал в интервью ГТРК "Лотос" руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

В итоге около 300 жителей Узбекистана застряли на границе двух стран. Разбили в Красноярском районе автомобильный городок. Сил и денег у людей было немного. Помогали неравнодушные астраханцы и их муниципалитет.

«Мы размещали женщин и детей, в том числе и грудных детей. Оказывали содействие по питанию. Горячее питание организовывали для мигрантов. То есть все условия были созданы. Жалоб, обращений со стороны мигрантов нет», - рассказывает заместитель главы администрации МО "Красноярский район" по обеспечению жизнедеятельности населения Сергей Светлов.

РЖД выделили дополнительные вагоны, специально для вывоза граждан Узбекистана. Речь о рейсе «Волжский-Ташкент»". Билеты продавались на местном вокзале. До него мигрантов довозили бесплатно. На автобусах, выделенных администрацией области.