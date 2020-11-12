Может ли младенец заразиться коронавирусом внутриутробно или во время родов?

CentralAsia (CA) - Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших коронавирусом

Как сообщает Euronews, группа риска, к которой приковано особое внимание местных властей — это беременные женщины. С марта этого года коронавирусом в Воронежской области заразились 538 будущих мам. В настоящее время, по данным местных СМИ, каждый день здесь выявляется до 10 случаев заболевания среди беременных.

У науки пока нет данных о том, что младенец может заразиться внутриутробно или во время родов, но врачи не исключают риск инфицирования воздушно-капельным путем от матери. Чтобы предотвратить это, младенца сразу после родов изолируют во временном отделении на 20 коек в областной детской больнице №1.

Едва появившегося на свет малыша укладывают в кувез и перевозят в больницу на реанимобиле. До получения двух отрицательных результатов ПЦР-теста младенец считается потенциально инфицированным. Медработники, которые с ним контактируют, снабжены средствами индивидуальной защиты.