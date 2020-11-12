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  12 ноября 2020
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Сборные Монголии и Кыргызстана по футболу встретятся в июне 2021 года

CentralAsia (MNG) -  Комитет по соревнованиям Азиатской футбольной конфедерации (Asian Football Confederation - AFC) провел виртуальную встречу, чтобы утвердить даты проведения азиатских квалификационных игр на чемпионат мира по футболу FIFA Qatar-2022 и AFC Asian Cup China-2023.

В ходе встречи было согласовано, что все отборочные матчи чемпионата мира должны быть завершены до 15 июня 2021 года.

Что касается сборной Монголии по футболу, то в марте и июне 2021 года у нее запланированы матчи в группе F против Таджикистана, Кыргызстана и Японии.


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