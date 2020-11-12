За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 245 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 108 632 человек, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 383;
- Алматы - 14 251;
- Атырауская область - 11 185;
- Карагандинская область - 10 288;
- Восточно-Казахстанская область - 9079;
- Западно-Казахстанская область - 6922;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4886;
- Павлодарская область - 4205;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4116;
- Акмолинская область - 3655;
- Туркестанская область - 3360;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3275;
- Костанайская область - 3259;
- Кызылординская область - 3174.
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