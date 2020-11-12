За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 245 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 108 632 человек, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 383;

- Алматы - 14 251;

- Атырауская область - 11 185;

- Карагандинская область - 10 288;

- Восточно-Казахстанская область - 9079;

- Западно-Казахстанская область - 6922;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4886;

- Павлодарская область - 4205;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4116;

- Акмолинская область - 3655;

- Туркестанская область - 3360;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3275;

- Костанайская область - 3259;

- Кызылординская область - 3174.

Коронавирус в Казахстане

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