[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов принял участие в открытии золотого памятника собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Об этом сообщает агентство новостей «Туркменистан Сегодня».

Высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров. Отмечается, что 15-метровый монумент, расположенный на площади диаметром в 36 метров хорошо просматривается со всех сторон и заметен издали.

По данным агентства, инициатором установки памятник выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки. Она считается одной из самых древних пород на планете. Наряду с ахалтекинским конем алабай является национальным достоянием Туркменистана. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных за границу запрещен.

print
  • В Армении задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти
  • В Вануату зафиксирован первый случай коронавируса
  • Количество абонентов мобильной связи в Узбекистане приблизилось к 25 миллионам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com