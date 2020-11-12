Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов принял участие в открытии золотого памятника собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Об этом сообщает агентство новостей «Туркменистан Сегодня».

Высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров. Отмечается, что 15-метровый монумент, расположенный на площади диаметром в 36 метров хорошо просматривается со всех сторон и заметен издали.

По данным агентства, инициатором установки памятник выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки. Она считается одной из самых древних пород на планете. Наряду с ахалтекинским конем алабай является национальным достоянием Туркменистана. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных за границу запрещен.