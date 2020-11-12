Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарью

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Кашкадарьинскую область для ознакомления с развитием региона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября отбыл в Кашкадарьинскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе поездки президент ознакомится с работой по восстановлению и развитию экономики и улучшением жизни населения в регионе, отмечается в сообщении.

Кашкадарьинская область находится в южной части Узбекистана. Площадь территории области — 28 570 км², сопоставима с площадью таких стран, как Бельгия или Нидерланды.

На юго-востоке граничит с Сурхандарьинской областью, на северо-западе — с Бухарской областью, на севере — с Навоийской и Самаркандской областями, на западе — с Лебапским велаятом Туркмении, на востоке — с Пенджикентским районом Согдийской области Таджикистана.