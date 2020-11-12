Фото — Первый день перехода на уровень всеобщей готовности в Улан-Баторе

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 11:14, 12 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - Решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) обсуждалось вчера вечером на заседании Кабмина. Правительство Монголии официально объявило о передаче Монголии уровень степени всеобщей готовности в соответствии с Законом о стихийных бедствиях.
Столица Монголии, город Улан-Батор переходит на уровень всеобщей готовности.
Фото: монгольский новостной сайт Ikon.mn
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