В мире число зараженных коронавирусом превысило 52 миллиона

CentralAsia (CA) - В мире количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 52 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 12 ноября в более, чем 191 страны и территорий всего мира зарегистрировано 52 069 863 зараженных COVID-19, из них скончались 1 283 510 человек.

По числу инфицированных все также лидируют США, в Соединенных штатах коронавирус выявлен у 10,3 млн человек, на втором месте находится Индия — 8,6 млн, затем Бразилия — 5,7 млн.

Большинство скончавшихся от COVID-19 также приходится на США — 241,6 тыс., Бразилию — 163,3 тыс., Индию — 127,5 тыс.