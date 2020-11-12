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  12 ноября 2020
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Байден назначит своего экс-советника руководителем аппарата Белого дома
Рон Клайн
Рон Клайн

CentralAsia (CA) -  Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден назначит своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление переходной команды Байдена.

В заявлении отмечается, опыт Клайна и способность работать с людьми всего политического спектра.

Клайн в свою очередь принял предложение Байдена. На своей странице в Твиттер он поблагодарил Байдена за оказанную «честь служить избранному президенту Байдену в этой должности».

«Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена — Харрис», - написал Клайн.

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