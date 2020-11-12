За сутки в Узбекистане выявлено 224 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки 11 ноября в Узбекистане выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших составляет 69 397, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения выявлены в 11 областях.

11 ноября в стране скончались еще два пациента с коронавирусом. Общий показатель летальных исходов с начала пандемии достиг 591.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, составило 66 672 (+239), показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2134 пациента.