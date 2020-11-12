За сутки в Узбекистане выявлено 224 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:27, 12 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - За сутки 11 ноября в Узбекистане выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших составляет 69 397, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Новые случаи заражения выявлены в 11 областях.
11 ноября в стране скончались еще два пациента с коронавирусом. Общий показатель летальных исходов с начала пандемии достиг 591.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, составило 66 672 (+239), показатель выздоровления соответствует 96%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2134 пациента.