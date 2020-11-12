Монгольская киберспортивная компания подписала контракт с профессиональными игроками

CentralAsia (MNG) - В последние годы киберспорт стремительно развивается во всем мире, и его масштабы и рынок растут день ото дня. И 12 ноября компания «D13» показала, что киберспорт профессионально развивается и в Монголии.

«Мы рады сообщить, что компания «D13» подписала 16-месячный контракт профессионального спортсмена с командой CSGO на сумму 55 000 000 тугриков (примерно $19 300). Контракт включает заработную плату, учебные помещения, компьютерное оборудование, социальное страхование и медицинское страхование. Это результат долгосрочных усилий по подписанию контрактов с профессиональными спортсменами, занимающимися киберспортом, по обеспечению игроков социальным страхованием и обеспечению всех условий.

Большое спасибо всем организациям, отдельным лицам и сторонникам, которые работают с нами. Мы постараемся не потерять ваше доверие. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей цели», - говорится в заявлении компании.

Команда ждёт завтрашнюю игру азиатского турнира IEM Beijing-Haidian 2020 CSGO.

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