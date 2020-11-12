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  12 ноября 2020
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Республиканцев призвали не потакать Трампу, продолжающему отрицать поражение на выборах

CentralAsia (CA) -  Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности и олицетворение республиканского истеблишмента, написавший после отставки мемуары с критикой босса, критикует свою партию за то, что она потакает президенту, продолжающему упорно отрицать факт своего поражения на выборах, пишет ВВС.

Болтон признает, что Трамп имеет законное право оспаривать результаты выборов, но для этого он должен представить убедительные доказательства злоупотреблений.

«Трамп до сих пор этого не сделал, и нет никаких признаков того, что он может это сделать. А если не может, то его право на оспаривание итогов выборов значения не имеет. Настоящая проблема — это тот огромный вред, который он наносит доверию общества к конституционной системе Америки», - пишет комментатор.

По мнению Болтона, Трамп, во всяком случае, в его собственном представлении, укрепляет свой личный политический бренд за счет бренда Республиканской партии.

Потакание республиканцев президенту, отрицающему реальность, может обернуться поражением на январских выборах двух сенаторов от Джорджии и тем самым поставить под вопрос контроль партии над Сенатом, пишет Болтон.

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