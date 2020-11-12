США установили рекорд по числу новых зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - В США за последние сутки выявлено 147 835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Скончались 1549 человек.

Как пишет The Washington Post, еще неделю назад этот показатель в стране составлял чуть более 100 тысяч.

В мире США лидируют по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса. Общее количество зараженных в Соединенных штатах достигло 10,3 млн, что занимает одну пятую часть числа инфицированных во всем мире. Всего с начала пандемии скончались 241,6 тыс. пациентов.

Во всем мире число зараженных превысило 52 миллиона, количество умерших — 1,2 млн.