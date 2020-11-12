Разработчиками вакцины от коронавируса стали двое ученых-супругов турецкого происхождения

CentralAsia (CA) - За cозданием вакцины от коронавируса стоят двое немецких учёных: Угур Шахин и его супруга Озлем Тюреджи. Шахин - основатель и генеральный директор Biontech. Тюречи-главный исследователь, отвечающий за клинические разработки. С началом пандемии компания запустила проект Lightspeed.

Два года назад доктор Угур Сахин выступил на конференции в Берлине и сделал смелое предсказание. Выступая перед группой экспертов по инфекционным заболеваниям, он сказал, что его компания может использовать свою так называемую технологию РНК-мессенджера для быстрой разработки вакцины в случае глобальной пандемии.

В то время доктор Сахин и его компания BioNTech были мало известны за пределами небольшого мира европейских биотехнологических стартапов. BioNTech, основанный доктором Сахином и его женой, доктором Озлем Тюречи, в основном был ориентирован на лечение рака. Компания никогда не выводила продукт на рынок. Covid-19 еще не существовало.

Но его слова оказались пророческими, пишет издание The New York Times.

В понедельник BioNTech и Pfizer объявили, что вакцина от коронавируса, разработанная доктором Сахином и его командой, более чем на 90 процентов эффективна в предотвращении заболевания среди добровольцев, у которых не было доказательств того, что они ранее были инфицированы. Ошеломляющие результаты вывели BioNTech и Pfizer на передний план в поисках лекарства от болезни, от которой погибло более 1,2 миллиона человек во всем мире.

«Это могло быть началом конца эры Covid», - сказал доктор Сахин в интервью во вторник.

BioNTech начала работу над вакциной в январе, после того как доктор Сахин прочитал статью в медицинском журнале The Lancet, которая убедила его в том, что коронавирус, который в то время быстро распространялся в некоторых частях Китая, перерастет в полномасштабную пандемию. Ученые компании из Майнца, Германия, отменили отпуск и приступили к работе над тем, что они назвали Project Lightspeed.

«На планете не так много компаний, которые имеют потенциал и компетенцию, чтобы делать это так быстро, как мы», - сказал доктор Сахин в интервью в прошлом месяце. «Так что это было не возможностью, а долгом сделать это, потому что я понял, что мы можем быть одними из первых, кто предложит вакцину».

После того как BioNTech определила несколько многообещающих кандидатов на вакцины, доктор Сахин пришел к выводу, что компании потребуется помощь, чтобы быстро протестировать их, получить одобрение регулирующих органов и вывести на рынок лучший кандидат. BioNTech и Pfizer вместе работали над вакциной от гриппа с 2018 года, а в марте они договорились о сотрудничестве в разработке вакцины от коронавируса.

С тех пор доктор Сахин подружился с Альбертом Бурла, греческим исполнительным директором Pfizer. В недавних интервью пара сказала, что их связывало общее прошлое, как ученых и иммигрантов.

Доктору Сахину 55 лет, он родился в Искендеруне, Турция. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Кельн, Германия, где его родители работали на заводе Ford. Он вырос, желая стать врачом, и стал врачом в Кельнском университете. В 1993 году он получил докторскую степень в университете за работу по иммунотерапии опухолевых клеток.

В начале своей карьеры он встретил доктора Тюречи. Тюречи сейчас 53 года, она и главный врач BioNTech, родилась в Германии в семье турецкого врача, иммигрировавшего из Стамбула.

Первоначально пара занималась исследованиями и преподаванием, в том числе в Цюрихском университете, где доктор Сахин работал в лаборатории Рольфа Цинкернагеля, получившего Нобелевскую премию по медицине 1996 года.

В 2001 году доктор Сахин и доктор Тюречи основали компанию Ganymed Pharmaceuticals, которая разрабатывала лекарства для лечения рака с использованием моноклональных антител.

Спустя несколько лет они также основали BioNTech, стремясь использовать более широкий спектр технологий, включая РНК-мессенджер, для лечения рака. «Мы хотим создать крупную европейскую фармацевтическую компанию», - сказал доктор Сахин в интервью местной газете Wiesbaden Courier.

Еще до пандемии BioNTech набирал обороты. Компания привлекла сотни миллионов долларов, и в настоящее время в ней работает более 1800 человек, а офисы находятся в Берлине, других городах Германии и Кембридже, штат Массачусетс. В 2018 году она начала свое партнерство с Pfizer. В прошлом году Фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировал 55 миллионов долларов в свою работу по лечению ВИЧ-инфекции. и туберкулез. Также в 2019 году доктор Сахин был удостоен Премии Мустафы, иранской премии для мусульман в области науки и технологий, которая проводится раз в два года.

Доктор Сахин и доктор Тюречи продали Ganymed за 1,4 миллиарда долларов в 2016 году. В прошлом году BioNTech продала акции населению; в последние месяцы его рыночная стоимость превысила 21 миллиард долларов, что сделало эту пару одними из самых богатых в Германии.

Два миллиардера живут со своей дочерью-подростком в скромной квартире недалеко от своего офиса. Они ездят на работу на велосипедах. У них нет машины.

«Угур - очень, очень уникальная личность, - сказал в интервью в прошлом месяце г-н Бурла, исполнительный директор Pfizer. «Он заботится только о науке. Обсуждение бизнеса - не его фишка. Ему это совсем не нравится. Он ученый и принципиальный человек. Я доверяю ему на 100 процентов».

В Германии, где иммиграция продолжает оставаться серьезной проблемой, успех двух ученых турецкого происхождения стал поводом для празднования.

«С этой парой Германия является ярким примером успешной интеграции», - написал сайт Focus. Доктор Сахин сказал, что он и д-р Тюречи узнав об эффективности вакцины в воскресенье вечером отметили этот момент, заварив дома турецкий чай. «Мы, конечно, праздновали», - сообщает издание, цитируя доктора.

