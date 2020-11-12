Российская делегация посетит Турцию для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) - Российская делегация 13 ноября посетит Турцию, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

По его словам, наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством БПЛА.

Как пишет агентство «Анадолу», по итогам согласования деталей Центра мониторинга договоренностей по Карабаху при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента.

Как уточнил Чавушоглу, «местоположение [российско-турецкого] центра будет определено в контакте с властями Азербайджана».

