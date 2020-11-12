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  12 ноября 2020
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Заразившегося коронавирусом Владимира Зеленского госпитализировали
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Предыстория: Владимир Зеленский заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице «Феофания». Об этом сообщил советник главы ОП Олег Подоляк в интервью «Украинской правде».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в «Феофании». Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», - сказал Подоляк. По его словам, в палате Зеленского установлена спецсвязь. У Ермака такого спецкабинета нет, лишь изолированная палата.

Подоляк отметил, что и у президента Украины, и у главы офиса президента стандартный график работы. «Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом, они находятся в коммуникационном офлайне», - рассказал советник Ермака. Он добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

У президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака коронавирус был выявлен 9 ноября.

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