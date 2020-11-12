Протесты в Армении: задержаны десять лидеров оппозиции
- Азия и мир, общество
- 14:00, 12 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - После прошедших накануне митингов и шествий в Ереване задержаны десять лидеров оппозиции, среди них, по данным СМИ, экс-глава Службы Национальной Безопасности Артур Ванецян.
Как сообщает Aysor.am, они обвиняются в организации митинга во время военного положения.
Ранее сообщалось о задержании бывшего вице-спикера парламента, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова и Ишхана Сагателяна, представителя Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».
Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Никол Пашинян и лидеры России и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района.