Протесты в Армении: задержаны десять лидеров оппозиции

CentralAsia (CA) - После прошедших накануне митингов и шествий в Ереване задержаны десять лидеров оппозиции, среди них, по данным СМИ, экс-глава Службы Национальной Безопасности Артур Ванецян.



Как сообщает Aysor.am, они обвиняются в организации митинга во время военного положения.



Ранее сообщалось о задержании бывшего вице-спикера парламента, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова и Ишхана Сагателяна, представителя Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Никол Пашинян и лидеры России и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района.