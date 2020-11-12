В России второй раз выявили более 21 тыс. новых случаев за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 571 (25,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 66,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 591 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 439,6 тыс. человек.