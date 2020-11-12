Число жертв коронавируса в России превысило 32 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 439 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Москве – 71 и Санкт-Петербурге – 68.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 32 032 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ выявлено у 1,8 млн, из них выздоровели более 1,3 млн человек, под медицинским наблюдением остаются 439,6 тыс. пациентов.