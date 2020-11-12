В Узбекистане от COVID-19 умерли более 500 медработников. Власти не комментируют эту информацию

CentralAsia (UZ) - Согласно неофициальной информации, опубликованной в социальных сетях, пандемия коронавируса унесла жизни более 500 узбекистанских медицинских работников.

Медицинский Telegram-канал «Фидокорлар» опубликовал имена и фамилии, место работы и фотографии около 500 медиков, умерших в этом году. Сообщается, что большинство из них умерли после заражения COVID-19. Министерство здравоохранения Узбекистана не обнародовало точное число медработников, погибших в период пандемии. Несколько медработников из разных районов и областей Узбекистана сообщили, что они обращались в различные организации с просьбой выдать им защитные средства, а некоторые даже пытались узнать, почему до них не доходят денежные средства, выделенные на борьбе с коронавирусом.

В частности, врач-терапевт из Сурхандарьинской области сказал, что вместе с коллегами обращался за помощью не только в областное управление здравоохранения, но даже в Минздрав.

Администрация Кашкадарьинской области официально обнародовала список медработников, скончавшихся от коронавируса и таких сопутствующих болезней как пневмония. В списке приведены имена и фамилии 25 человек – врачей и медсестер.

В заявлении областной администрации говорится, что список обнародован 8 ноября – в связи с празднованием Дня медицинского работника. В тексте заявления воздается дань уважения медицинским работникам, погибшим в дни пандемии. Этот список остается пока лишь единственной официальной информацией касательно количества узбекистанских медработников, погибших во время пандемии COVID-19.

Однако, согласно неофициальной информации, количество медработников, умерших от коронавируса, гораздо выше приводимых официальных цифр. Эта информация публикуется, в основном, в социальных сетях близкими и коллегами покойных медработников.

В частности, недавно медицинский Telegram-канал «Фидокорлар», имеющий более 10 тысяч подписчиков, опубликовал имена и фамилии, место работы и фотографии около 500 медиков, умерших в 2020 году.

В объявлении не называется точная причина смерти этих медработников, однако в комментариях к постам, оставленным их родными и коллегами, говорится, что эти медики умерли после заражения коронавирусом.

26 марта 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке работников медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, привлеченных к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Согласно документу, медработники, работники СЭС и другие работники, заразившиеся коронавирусом, должны получить от государства единовременную выплату в размере 100 миллионов сумов (около 10 тысяч долларов); медработники, работники СЭС и другие работники или их семья в случае ухудшения состояния здоровья с непоправимыми последствиями в результате заражения коронавирусом должны получить 250 миллионов сумов (около 25 тысяч долларов).

"Если сейчас правительство официально признает точное количество умерших медработников, то ему придется выплатить всем компенсацию. Возможно, именно поэтому узбекские власти открыто не признают точное количество медработников, умерших в период пандемии", – сказал андижанский врач в интервью СМИ.