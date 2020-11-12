В Узбекистане число официальных летальных случаев от коронавируса 591 человек. Общественность не верит

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что за прошедшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 591.

Однако общественность скептически относится к официальной статистике министерства о количестве смертей от коронавируса.

По неофициальным данным, полученным через социальные сети, во время пандемии умерли более 500 узбекских врачей.

По словам издания "Дарё", ссылаясь на собственные подсчёты сообщил, что в Узбекистане от коронавируса погибло не менее 610 человек.

По данным администрации Кашкадарьинской области, в области скончались 27 медицинских работников. Из них 21 врач и 6 медсестер.

Ранее имена медработников, погибших во время пандемии, публиковались в Телеграм-канале «Фидокорлар». По данным канала, в 2020 году погибли 485 медицинских работников.

Однако 30 июля Минздрав сообщил, что от COVID-19 скончались только двое медицинских работников.

Минздрав Узбекистана с 22 сентября не раскрывает информацию о том, из каких именно областей скончавшиеся, месте их лечения и их возрасте.

По последним данным Минздрава, на 11 ноября количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 69 397 человек. В настоящее время в больницах страны проходят лечение 2134 пациента.