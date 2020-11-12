В Ташкенте задержали ВИЧ-инфицированных трансвеститов, оказывавших интимные услуги

CentralAsia (UZ) - Сотрудники МВД Узбекистана получили оперативную информацию о том, что трасвеститы по прозвищу «Вазира» и «Доно», а также другие лица с целью материального обогащения, оказывали интимные услуги, связываясь с клиентами через сеть интернет.

Как сообщается пресс-служба МВД, в ходе оперативного мероприятия, при осмотре квартиры дома по одной из улиц Шайхантахурского района установлено, что 25-летний временно безработный ВИЧ-инфицированный Ш.О., постоянно прописанный в одной из областей страны, создал условия в одной из комнат данной квартиры для оказания интимных услуг 31-летней гражданкой С.У. клиенту за 1.000.000 сумов (около 100 долларов). Денежные средства у Ш.О. были изъяты в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств.

Помимо этого, в данной квартире были задержаны трое трансвеститов, оказывающих интимные услуги за определенную сумму клиентам. Это, неженатые, ранее не судимые, ВИЧ-инфицированные 23-летний Б.Д. и 28-летний З.Н., а также 26-летний неженатый, ранее не судимый, временно безработный Г.Ф.

В ходе следственных действий было установлено, что у вышеуказанных лиц ранее были выявлены заражения ВИЧ-инфекцией, после чего они официально были предупреждены медработниками Центра по борьбе со СПИДом об уголовной ответственности за умышленное распространение ВИЧ-инфекции.

Кроме того, стало известно, что данные лица для оказания интимных услуг снимали в аренду квартиры в различных районах столицы.

В связи с этим, в отношении вышеперечисленных лиц были составлены соответствующие документы, и для принятия законных мер переданы в ОВД Шайхантахурского района.