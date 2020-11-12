Австрия ужесточает борьбу с терроризмом

CentralAsia (CA) - Власти Австрии намерены разрешить судебным инстанциям пролонгировать тюремное заключение террористов даже в случае, если те уже отбыли срок наказания, кроме того, уголовным преступлением станет и «умысел создания террористической ячейки». Об этих и других мерах объявил канцлер республики Себастьян Курц.

«Новые меры призваны защитить общество как от самих преступников, так и от идей, которые они распространяют. Именно поэтому мы намерены отнести проповедование так называемого политического ислама к уголовно наказуемым деяниям, поскольку провозглашаемые им цели носят преступный характер. Мы вновь проверим списки тех, кого наши спецслужбы и ведомство по охране конституции относят к потенциально опасным личностям, поскольку эти люди для нации - бомбы замедленного действия», - передает слова Курца Euronews.

Те, кто высказывал радикальные исламистские идеи, но уже был отпущен из тюрьмы, обяжут носить электронные браслеты, за ними установят круглосуточное наблюдение.

Он также объявил, что у юридических инстанций появится возможность лишать террористов гражданства, в случае, если у них уже имеется паспорт другой страны.

Сообщается, что Курц перед объявлением уже заручился поддержкой минюста и его главы, представительницы входящей в правящую коалицию партии зеленых Альмы Задич, в парламенте.