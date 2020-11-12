Пентагон готовится к битвам 5G-будущего, - The Wall Street Journal

// Mikel jaso

CentralAsia (CA) - Минисрество обороны США готовится сражаться на новом поле битвы: сети 5G расширяются по всему миру. Пентагон изучает, как молниеносные сети 5G могут трансформировать боевые действия, от обучения и логистики и планирования миссий и коммуникаций до новых тактик на поле боя, таких как развертывания групп дронов. Он вкладывает большие средства в освоение новой технологии - отчасти, по мнению аналитиков, глядя на Китай, который сделал 5G своим военным приоритетом, пишет издание The Wall Street Journal.

В октябре ведомство заявило, что потратит 600 млн долларов на эксперименты с базами 5G по всей стране, основываясь на предыдущем раунде испытаний. В прошлом году Министерство обороны начало проводить испытания, связанные с 5G, примерно на десятке объектов. Последние эксперименты шире по масштабам и за ними стоит более обстоятельное финансирование.

Китай предпринимает аналогичные шаги, указывают аналитики. Страна обычно не афиширует свои эксперименты с использованием 5G в военных целях, но аналитики говорят, что Китай работал над объединением ноу-хау частного сектора с оборонно-промышленным комплексом, что иллюстрирует, насколько многообещающей ее лидеры считают технологию в военном отношении. Практически с самого начала разработки этого коммуникационного стандарта Китай стремился стать мировым лидером 5G и исследовал ее возможное военное применение, пишет автор.

США все больше обеспокоены развертыванием оборудования 5G китайского производства в телекоммуникационных сетях за рубежом, что, по заявлению Вашингтона, связано с проблемами безопасности, которые китайские компании отрицают. «Всемирное расширение сетей 5G [китайскими] компаниями поставит под угрозу безопасность и устойчивость сетей других стран», - говорится в отчете Пентагона. Беспокойство вызывает то, что это оборудование может быть использовано для слежки за пользователями сети или для проведения кибератак - возможность, которую отрицали как правительство Китая, так и китайские производители оборудования 5G.

Китайское оборудование фактически запрещено в телекоммуникационных сетях США, но американские военные часто работают в странах, где местные телекоммуникационные сети используют китайское оборудование. Хотя США могут создать защищенные сети 5G на своих базах, когда военные отправляются в местные города, их коммуникации могут быть скомпрометированы, опасаются военные. Поэтому Пентагон ищет способы обезопасить связь американских солдат при их развертывании за границей, даже если в этих сетях 5G используется китайское оборудование.

Помимо прочего, Пентагон может использовать новую технологию для обеспечения более надежной и безопасной связи на поле боя. Китай и Россия вложили значительные средства в способность блокировать военные коммуникации, и 5G может позволить США снизить их эффективность, заявляет Дэн Гонсалес, старший научный сотрудник Rand Corp., аналитического центра, ориентированного на военную деятельность. По его словам, то, как коммуникационные сигналы обрабатываются в сетях 5G, затрудняет их нарушение.

Пентагон проводит эксперименты относительно устойчивости коммуникаций на базе ВВС Неллис недалеко от Лас-Вегаса. Там военные переоценивают традиционный командный центр ВВС - центральный узел в воздушной войне, где планируются миссии и назначаются цели. Вместо того, чтобы размещать этот персонал в одном месте, которое может стать целью противника, 5G может позволить командам быть распределенными и мобильными.

Еще одно потенциальное применение технологии 5G основано на ее способности обрабатывать огромные объемы данных, позволяя пользователям подключать миллионы устройств через так называемый интернет вещей. Для Пентагона это потенциально означает возможность отслеживать, где хранятся все бомбы и боеприпасы, что упрощает доставку нужных припасов в нужные места вовремя - решающий фактор во время войны.

Издание отмечает, что военные также делают ставку на то, что 5G может иметь и более футуристические способы применения, что это может быть дополненная реальность и виртуальная реальность для планирования миссий, обучения и боевых действий. Пентагон также считает, что 5G позволит дронам формировать группу, более устойчивую к атакам противника, чем один беспилотный летательный аппарат.