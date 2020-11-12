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  12 ноября 2020
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Лидера «Исламское движение Узбекистана» ликвидировали в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Силы безопасности Афганистана ликвидировали лидера международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» Азиза Юлдаша в провинции Фарьяб на северо-западе страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны.

«Азиз Юлдаш, лидер «Исламского движения Узбекистана», убит, его сын Хикмат ранен в результате действий национальных сил безопасности Афганистана (ANSF) в районе Гормач провинции Фарьяб. Азиз Юлдаш причастен к террористическим нападениям и массовому убийству афганцев в северных провинциях», - говорится в сообщении ведомства.

В июле текущего года ФСБ России сообщила, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресекли деятельность межрегиональной структуры "Исламского движения Узбекистана", было задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, которые призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии. Спецоперация проводилась ФСБ при участии МВД РФ и Росгвардии.

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