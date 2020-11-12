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  12 ноября 2020
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Узбекистан и Таджикистан будут совместно оценивать сейсмические риски

CentralAsia (TJ) -  Между Институтом сейсмологии им. Г.А. Мавлянова Академии наук Узбекистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Таджикистана подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба АН.

В рамках соглашения специалисты будут обмениваться методическими разработками и геолого-геофизической и сейсмологической информацией в области прогнозирования землетрясений и сейсмического районирования.

Предусматривается также совместное изучение современной геодинамики и сейсмичности, напряженно-деформированного состояния платформенных и орогенных районов Центральной Азии.

Вместе с тем запланированы симпозиумы и научные конференции, посвященные проблемам оценки сейсмической опасности и геодинамики.

Будет организовано проведение макросейсмических и сейсмотектонических исследований в эпицентральной зоне произошедших сильных землетрясений.

Стороны станут обмениваться результатами сейсмологических наблюдений (каталогами землетрясений).

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