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  12 ноября 2020
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В Узбекистане сахарный завод заработал на полную мощность, закупив сырьё в Бразилии
Продолжение: В Узбекистане опровергли массовое увольнение рабочих сахарных заводовПредыстория: Мировые цены на сахар обрушились на 5%, а в Узбекистане поднялись на 23%

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане завод по производству сахара "Хоразм шакар", ранее приостановивший деятельность из-за отсутствия сырья, возобновил работу с 8 ноября.

Как сообщает УзА, на заводе "Хоразм шакар" вновь приступили к изготовлению сахара из сырья, закупленного в Бразилии.

Ранее сообщалось, что два крупных производителя сахара в республике - "Ангрен шакар" и "Хоразм шакар" приостановили деятельность, а 2 000 человек потеряли работу. Обе компании, зависящие от импорта сахарного тростника из Бразилии, остановили производство 4 июля этого года из-за «перебоев с поставками сырья».

В компаниях отмечали, что местным производителям сложно конкурировать с импортерами из-за апрельского обнуления ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе сахара. При этом, местные предприятия продолжают платить акциз.

27 октября УзА со ссылкой на информацию пресс-службы ООО «Ангрен Шакар» сообщило, что на предприятиях «Ангрен Шакар» и «Хорезм Шакар» начались массовые увольнения. Как сообщалось, до конца года заводы планировали сократить всех рабочих. Министерство труда опровергло информацию, заявив, что работники уволены по собственному желанию.

После этого правительство страны начало принимать меры по скорейшему устранению проблемы.

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