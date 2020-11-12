В Узбекистане прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - На пресс-конференции в Ташкенте, проведенной 12 ноября комиссией Узбекистана по вопросам обеспечения гендерного равенства, заместительница начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД, полковница Умида Абдуллаева прокомментировала сообщения об ухудшении состояния Гульнары Каримовой.

Как сообщает издание "Дарьё", в ходе конференции информация об ухудшении здоровья старшей дочери первого президента была опровергнута.

В октябре в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, Гульнара Каримова, отбывавшая наказание в колонии в Зангиате, была помещена в санитарную часть с диагнозом воспаление легких с подозрением на коронавирус. Об этом писала дочь Каримовой Иман на своей странице в Instagram, заявив, что ее матери не оказывают соответствующую помощь, а также запрещают сдавать тест на коронавирус и передавать медикаменты.

"Разговоры о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством, или о другой неприятной ситуации, необоснованны", - сказала представительница МВД.

Как передает Репост.уз, данную информацию также прокомментировала председательница Сената Олий Мажлис Танзила Нарбаева, сообщив, что каждая женщина, имеющая гражданство Узбекистана, находится под защитой закона, и совершаемые по отношению к ней неправомерные действия будут решаться на государственном уровне.

"Кто совершил преступление должен быть наказан. Состояние Гульнары Каримовой хорошее, слухи о ней в социальных сетях необоснованны. Более подробную информацию о ее состоянии могут предоставить соответствующие ответственные сотрудники", - цитирует издание Нарбаеву.

Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года.

В мае в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Кроме того, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура при участии компетентных органов Узбекистана провели работу в сотрудничестве с соответствующими органами Швейцарии, США, Франции, России и других стран по возврату имущества, приобретенной Каримовой преступным путем в сумме более 1,3 миллиарда долларов.

Также в середине сентября Швейцария заявила, что она согласовала с Узбекистаном условия, по которым деньги, изъятые в рамках расследования по краже денег в отношении Гульнары Каримовой, будут возвращены государству.

По «рамочному соглашению», подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 миллиона долларов, изъятые со швейцарских счетов и принадлежавших Гульнаре Каримовой, будут возвращены Узбекистану.